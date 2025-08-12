Политики также обсудили двусторонние отношения между странами, региональные и глобальные вопросы, в частности, переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского и пресс-службу администрации Эрдогана.

Смотрите также Встреча лидеров Украины, Турции, США и России: посол оценил, насколько это реально

Что известно о разговоре Зеленского и Эрдогана?

По словам Зеленского, Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира и подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.

В пресс-службе турецкого президента отметили, что верят: создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах откроет путь к саммиту.

Зеленский отметил, что имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий. Он также добавил, что украинская сторона готова к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну.

У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям. Обсудили имеющуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас,

– сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле и пригласил Эрдогана приехать в Украину с визитом.

Кроме этого, лидеры стран обсудили мероприятия на высшем уровне, которые Киев готовит во время Генассамблеи ООН. По словам Зеленского, государства совместно работают над участием Турции.

Напомним, что Эрдоган выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в Турции. Он также заявил о готовности своей страны предоставить площадку для встречи лидеров и мирных переговоров, подчеркивая важность завершения войны.