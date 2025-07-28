Ранее Эрдоган думал организовать четырехстороннюю встречу с Трампом, Зеленским и Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Что Эрдоган заявил о мирных переговорах?

Так же, как стол переговоров (между Россией и Украиной) был накрыт в Стамбуле, стол мира будет накрыт и в Турции в недалеком будущем, и эта кровавая война закончится,

– заявил Эрдоган.

Напомним, Эрдоган заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи четырех лидеров включая Зеленского.

"В дальнейшем, особенно, возможно, уже на этой неделе, путем проведения переговоров с уважаемым Путиным и также с уважаемым Трампом, мы постараемся выяснить, можем ли мы собрать этих лидеров (Путина и Зеленского) вместе в Стамбуле", – объяснили в директорате президента Турции.

Напомним, что еще недавно, перед переговорами в Стамбуле, Эрдоган уже говорил с Путиным. Тогда во время телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения, войну в Украине и ситуацию в Сирии.