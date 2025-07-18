Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и канцелярию президента Турции.

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О чем говорили Путин и Эрдоган?

Во время разговора Путин и Эрдоган говорили о двусторонних отношениях Турции и России, а также подняли вопрос войны в Украине и ситуацию в Сирии. Реджеп Эрдоган заявил, что Стамбул все еще остается площадкой для третьего раунда переговоров между Россией и Украиной и отметил, что его важно провести.

Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение, и Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены соответствующие даты для сторон,

– сообщили в канцелярии президента.

В России поддерживают необходимость проведения нового раунда переговоров с Украиной. Он точно состоится, но нужно определить дату. Президент Украины Владимир Зеленский также готов возобновить диалог с Россией и даже отмечает необходимость личной встречи с Владимиром Путиным, мол, что решение проблемы должно происходить на уровне лидеров.

Во время разговора президенты России и Турции говорили также о столкновениях, которые начались после вывода сирийских правительственных войск из Эс-Сувейды. Там недавно произошли массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев. Эрдоган подчеркнул, что ситуация представляет угрозу для всего региона.