Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, добавив, что помощник российского диктатора Ушаков заявил, что тема переговоров обсуждалась во время их беседы.

Смотрите также Отмена санкций и возвращение активов: Лавров назвал требования России к мирному договору

Какова вероятность встречи Путина и Зеленского

Политолог считает, что если Трамп для себя примет окончательную позицию, что навязанный Кремлем Стамбул не принесет для него политических результатов, то может резко изменить свою риторику. В таком случае американский президент, по мнению Буряченко, может переключить этот процесс или на новые переговоры, или на перезагрузку этого стамбульского процесса.

Сейчас переговорный стамбульский трек выполняет гуманитарную функцию по обмену пленными. Однако, как отметил политолог, такой серьезный переговорный процесс не реализуется двумя странами с участием третьей исключительно ради обмена тех, кто находится в плену.

"Это важно, но эти переговоры должны приближать политическую цель этого процесса – завершение войны, или на первом этапе хотя бы достижение устойчивого перемирия", – озвучил Буряченко.

За две встречи в Стамбуле стороны совершенно не приблизились к этому по разным причинам. Первая, которую озвучил сам Трамп, заключается в том, что Россия не хочет идти на прекращение огня, а решительно настроена продолжать воевать.

Поэтому вся эта группа во главе с философом Мединским – замыливание глаз, имитация переговорного процесса,

– считает политолог.

Буряченко также отметил, что стоит осознать, что встреча между Путиным и Зеленским маловероятна, потому что российский диктатор просто не прилетит на разговор с украинским президентом. А Трамп, который мог бы "освятить" встречу на таком уровне и дать серьезный толчок переговорному процессу, также не прилетит в Стамбул, если не будет для себя понимать, какие последствия будут от этого.

"То есть в таком случае Москва должна пообещать Трампу, что будет, как минимум, достигнуто прекращение огня, но Путин к этому сегодня не готов. Стамбульский переговорный процесс в абсолютном тупике. Ответа на вопрос, как он будет продолжаться и будет ли вообще продолжаться – пока нет", - подытожил Буряченко.

Отметим, что глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что для Путина вопрос территорий – не первоочередной. Ему важнее, чтобы после завершения войны наша страна не находилась во взаимодействии с Западом. Он рассказал, какой договор Россия хочет навязать Украине и к каким последствиям это может привести.