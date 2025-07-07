Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що помічник російського диктатора Ушаков заявив, що тема переговорів обговорювалась під час їх бесіди.

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Яка ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського

Політолог вважає, що якщо Трамп для себе ухвалить остаточну позицію, що нав'язаний Кремлем Стамбул не принесе для нього політичних результатів, то може різко змінити свою риторику. В такому випадку американський президент, на думку Буряченка, може перемикнути цей процес або на нові переговори, або на перезавантаження цього стамбульського процесу.

Зараз переговорний стамбульський трек виконує гуманітарну функцію по обміну полоненими. Однак, як наголосив політолог, такий серйозний переговорний процес не реалізується двома країнами за участю третьої виключно заради обміну тих, хто перебуває у полоні.

"Це важливо, але ці переговори мають наближати політичну мету цього процесу – завершення війни, або на першому етапі хоча б досягнення стійкого перемир'я", – озвучив Буряченко.

За дві зустрічі у Стамбулі сторони абсолютно не наблизились до цього з різних причин. Перша, яку озвучив сам Трамп, полягає у тому, що Росія не хоче йти на припинення вогню, а рішуче налаштована продовжувати воювати.

Тому вся ця група на чолі з філософом Мединським – замилювання очей, імітація переговорного процесу,

– вважає політолог.

Буряченко також зауважив на тому, що варто усвідомити, що зустріч між Путіним і Зеленським малоймовірна, бо російський диктатор просто не прилетить на розмову з українським президентом. А Трамп, який міг би "освятити" зустріч на такому рівні й дати серйозний поштовх переговорному процесу, також не прилетить до Стамбулу, якщо не буде для себе розуміти, які наслідки будуть від цього.

"Тобто в такому випадку Москва має пообіцяти Трампу, що буде, як мінімум, досягнуто припинення вогню, але Путін до цього сьогодні не готовий. Стамбульський переговорний процес в абсолютному глухому куті. Відповіді на питання, як він буде продовжуватись і чи буде взагалі продовжуватись – наразі немає", - підсумував Буряченко.

Зазначимо, що голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що для Путіна питання територій – не першочергове. Йому важливіше, аби після завершення війни Україна не перебувала у взаємодії з Заходом. Він розповів, який договір Росія хоче нав'язати Україні та до яких наслідків це може призвести.