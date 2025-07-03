Телефонна розмова Путіна і Трампа тривала майже годину. Про це розповів помічник диктатора Юрій Ушаков, передає 24 Канал.

Дивіться також США частково призупинили допомогу Україні: у ЄС розповіли, що будуть із цим робити

Путін знову "послав" Трампа з його миром

За словами Ушакова, бесіда політиків розпочалася з того, що Трамп поінформував російського колегу про успішне проходження в Конгресі США законопроєкту про податкову та міграційну реформу. Очільник Кремля побажав президенту США успіхів та привітав із Днем Незалежності.

Ушаков наголосив, що розмова лідерів "йшла на одній хвилі і була відвертою, діловою і конкретною".

Трамп і Путін докладно обговорили ситуацію навколо Ірану. Диктатор заявив, що її потрібно врегулювати дипломатичним шляхом.

Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні. Путін у відповідь наголосив на нібито готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною.

Диктатор заявив Трампу, що Росія й надалі намагатиметься досягти поставлених цілей "сво" і від них не відступиться. Мовляв, окупанти хочуть усунути першопричини конфлікту в Україні.

Зазначається, що можливість зустрічі лідерів не йшлося. Телефонні контакти між політиками продовжаться.

Ушаков окремо зауважив, що тема припинення постачання зброї США Україні не порушувалася.

Нагадаємо, що останніми днями США зупинили поставки до України певних видів озброєння. Раніше Владімір Путін називав призупинення військової допомоги Києву однією із передумов для припинення вогню.

Зауважимо, що президент Зеленський найближчими днями обговорить із Трампом питання допомоги Україні. Під час спілкування з журналістами глава держави прокоментував розмову американського лідера і диктатора. Він зазначив, що це абсолютно різні люди, які не мають спільних тем.

1 липня відбулася перша за понад три роки телефонна розмова між Путіним та Еммануелем Макроном. Ця бесіда передусім стосувалася ситуації на Близькому Сході. Також було згадано і за Україну. Очільник Кремля традиційно звинуватив політику Заходу у початку війни. Макрон закликав Путіна "якомога швидше" припинити вогонь в Україні. Президент Франції підтвердив підтримку суверенітету України та територіальної цілісності. Загалом, як повідомляють французькі ЗМІ, розмова тривала понад 2 години.