Телефонні переговори очільника Кремля та президента США стартували близько 17:00, передає 24 Канал.

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Трамп і Путін говорять

Трамп і Путін просто зараз розмовляють. Про це заявив речник диктатора Дмітрій Пєсков близько 18:00. Чиновник наголосив, що за результами бесіди лідерів Кремль проведе брифінг.

Нагадаємо, що політики востаннє розмовляли 14 червня. Розмова 3 липня стане для них шостою з лютого 2025 року.

До слова, завтра або у найближчі дні президент Зеленський теж планує поговорити із Дональдом Трампом. Передусім, він хоче обговорити з колегою часткове призупинення постачання Україні критично важливого озброєння, зокрема ракет для систем Patriot.

Зауважимо, що 1 липня вперше за понад три роки відбувся телефонний дзвінок між Путіним і французьким президентом Макроном. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також ядерну програму Тегерану. Диктатор звинуватив Захід в ігноруванні інтересів безпеки Росії та підживленні "київського режиму" шляхом надання військової допомоги.