Зокрема, розмова стосувалася війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які деталі розмови відомі

У Кремлі заявили, що президенти Росії та Франції обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема у контексті конфлікту між Ізраїлем та Іраном, та нещодавніх американських ударів по кількох іранських ядерних об'єктах.

Обидва політики нібито відзначили особливу відповідальність Росії та Франції як постійних членів Ради безпеки ООН у підтримці миру та безпеки, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження.

На тлі цього обговорили повагу до законного права Тегерана на "розвиток мирного атома" та продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема співпрацю з МАГАТЕ.