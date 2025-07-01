Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив в розмові з 24 Каналом, яка мета російських вкидів щодо захоплення всієї України. Також Захід має можливість зруйнувати ці цинічні плани окупантів.

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Війна переходить на територію Росії

Чаленко зазначив, що публічні висловлювання російських високопосадовців, зокрема, Володимира Путіна, який назвав захоплені українські області "Донбасом та "Новоросією", є намаганням внести додаткову аргументацію у публічні наміри Кремля захопити на всю Україну.

Також Дмитро Пєсков, відповідаючи на заяву Геннадія Труханова, що Одеса не є російським містом і має свою власну історію, сказав, що історія Одеси нібито "нерозривно пов'язана" з Росією. А помічник Путіна Мединський заявив, що росіяни й українці – це "один народ" з "історичною батьківщиною".

До слова. В ISW зазначають, що висловлювання Путіна, Пєскова й Мединського щодо українських територій "вказують на масштаби територіальних амбіцій Росії". Також ці наративи демонструють мету Кремля "знищити українську державу та поневолити український народ".

"Росіяни в майбутніх і нинішніх перемовинах хочуть використовувати підхід, який озвучив Дональд Трамп. Коли його запитали, якщо від України вимагають компромісів, то на які поступки піде Росія, він відповів: "Росія не буде захоплювати всю територію України", – пояснив політолог.

Мета цих заяв росіян у тому, щоб їхня позиція щодо чотирьох областей плюс Крим, які були внесені до російської конституції, вважалася компромісом. Росія, за його словами, нібито збирається йти і на Одесу, і на правобережжя України, і навіть на столицю України.

Логіка в тому, щоб показати, що нібито у Росії є всі спроможності це зробити, тому Захід і Україна мають виконувати умови, які зараз вимагає Кремль,

– зауважив він.

Однак, на думку політолога, потрібно враховувати ситуацію на землі. Росіянам сьогодні не все вдається в межах їхнього наступу. Це відбувається завдяки виключно героїзму Сил оборони України та ефективним діям ГУР, СБУ, ССО в межах різних Deep Strike по території Росії.

Поки Пєсков, Мединський та інші щось проголошують, де-факто війна продовжує переходити на територію країни-агресорки. Ми дістаємо до все глибших об'єктів, які Росія вважала захищеними,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Також у росіян, як відзначив керівник Центру аналізу та стратегій, немає відповідних спроможностей, щоб вести війну на захоплення всієї України. Проте вони можуть далі тероризувати українські громади.

Тому зараз вкрай необхідна саме військова підтримка України, а також потрібно наповнити реальним змістом перемовний процес щодо реальних кроків до деескалації та впровадження режиму припинення вогню. Він додав, що саме довкола цього має працювати світова спільнота.