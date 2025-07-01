Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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ISW про територіальні амбіції Путіна

Російський диктатор 30 червня провів нараду щодо "соціально-економічного розвитку" окупованих територій Луганщини, Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Під час неї Путін називав захоплені території України Донбасом і "Новоросією".

У той же день рупор Кремля відповів на заяву Геннадія Труханова за 27 червня про те, що Одеса не є російським містом і має свою власну історію. Пєсков цинічно стверджував, що історія Одеси нібито "нерозривно пов'язана" з Росією.

Також помічник Путіна Мединський у понеділок абсурдно заявив, що росіяни й українці – це "один народ" з "історичною батьківщиною". Він посилався на "давньоруські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію та Крим".

Аналітики зауважили, що заяви Путіна, Пєскова й Мединського від 30 червня – лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаби територіальних амбіцій Росії.

Путін повторив на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі 20 червня, що вважає російський і український народи нібито "одним народом" і що Україна буцімто "є російською".

Також в ISW констатували, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу нібито "російським" містом. Зокрема, міністр закордонних справ Лавров 9 червня.

Окрім того, російські чиновники також неодноразово згадували так звану "Новоросію", яку окупанти визначили як всю східну й південну частину України.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що посилання Мединського на "давньоруські" землі "по обидва боки Дніпра" узгоджується з закликом гауляйтера Херсонщини Сальдо у квітні до повного контролю над ділянками річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Путін та інші кремлівські чиновники послідовно заявляли, що вони не вважають Україну незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії. Постійна відданість російських чиновників цим наративам демонструє постійну мету Кремля знищити українську державу та поневолити український народ,

– наголосили в ISW.

До речі, заступник керівника ОП Павло Паліса на початку червня заявив, що Росія має намір окупувати всю територію України на східному (лівому) березі річки Дніпро. Окрім того, захопити Одеську область до кінця 2026 року.