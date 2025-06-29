Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що зараз відбувається на фронті

Видання зауважує, що у червні Росія наближається до побиття власного рекорду з кількості наступальних дій, який вона встановила минулого місяця. Проте такий значний обсяг штурмів не призвів до значних проривів.

Як зазначають аналітики, наступ, розпочатий у травні, простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до ліній фронту в Донецьку та Дніпропетровську, куди російські війська намагаються прорватися вперше.

Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, удосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних ударів та ударів безпілотників. Спочатку були ознаки того, що це дає результати,

– пише The Telegraph.

У травні 2025 року російська армія просувалася найшвидшими темпами з листопада минулого року і вдвічі швидше, ніж у квітні цього року. Проте нині імпульс згасає.

"У росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні", – каже аналітик з питань Росії з ISW Анжеліка Еванс.

Наступ окупантів на Сумщині, вочевидь, повністю зупинився. Головною ціллю Росії в регіоні була Юнаківка, що розташована безпосередньо на дорозі, яка з'єднує Росію з центром Сум.

Проте наразі головною ціллю росіян є Донеччина і "український пояс фортець", до якого входять Краматорськ, Костянтинівка та Слов'янськ

У Донецьку, якщо російські війська зможуть захопити Костянтинівку, важливий логістичний вузол України, це відкриє шлях для атак на Краматорськ та Слов'янськ, що наблизить Путіна на крок до контролю над усім Донбасом. Але враховуючи нинішні темпи наступу Росії та погану підготовку їхніх бійців, це малоймовірно.