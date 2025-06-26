Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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Ситуація на Сумщині
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні.
Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована,
– повідомив Сирський.
За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють нашу землю в прикордонні Сумщини.