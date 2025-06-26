Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні: карта бойових дій

Російські загарбники 26 червня завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Окрім того, окупанти залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе, а також здійснили 5902 обстріли по позиціях українських захисників і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам'янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області.

За минулу добу наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження особового складу окупантів, озброєння і військової техніки, артилерійську систему й один інший важливий об'єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак окупантів. Ворог завдав 8 авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема 7 – з РСЗВ.

Карта бойових дій за 25 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Південно-Слобожанському – агресор 8 разів атакував позиції наших військ біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Липців.

На Куп'янському напрямку було 4 атаки російських загарбників. Наші воїни зупинили штурмові дії ворога в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки й Зеленого Гаю.

На Лиманському – окупанти атакували 17 разів. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 4 наступальних дії ворога в районах Верхньокам'янського та Григорівки.

На Краматорському – було 8 боєзіткнень. Ворог намагався просуватися в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки й у бік Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському – українські захисники зупинили 51 штурмову дію окупантів у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове й Олексіївка.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова й Шевченко.

На Гуляйпільському – один раз намагався атакувати біля Малинівки.

На Оріхівському напрямку російські загарбники намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському – були 2 марні спроби агресора просунутися на позиції наших підрозділів

На Волинському й Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Українські захисники завдають російським загарбникам відчутних втрат у живій силі й техніці, а також активно підривають наступальний потенціал агресора в тилу.

Минулої доби втрати окупантів склали 1100 бійців. Також у ворога мінус танк, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 107 БпЛА, 111 одиниць автомобільної й одиниця спеціальної техніки окупантів.