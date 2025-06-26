Станом на ранок 26 червня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 015 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Третя штурмова контратакує на сході: знищено взвод окупантів

Втрати ворога на 26 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 015 750 (+1100),
  • танків – 10968 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22892 (+7),
  • артилерійських систем – 29617 (+48),
  • РСЗВ – 1425 (+0),
  • засобів ППО – 1188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107),
  • крилатих ракет – 3388 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111),
  • спеціальної техніки – 3921 (+1).

Втрати ворога на 26 червня 2025 рокуВтрати ворога на 26 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ