По состоянию на утро 26 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 015 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 26 июня 2025 года