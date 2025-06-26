По состоянию на утро 26 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 015 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 26 июня 2025 года

  • Личного состава – около 1 015 750 (+1100),
  • танков – 10968 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22892 (+7),
  • артиллерийских систем – 29617 (+48),
  • РСЗВ – 1425 (+0),
  • средств ПВО – 1188 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107),
  • крылатых ракет – 3388 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53195 (+111),

  • специальной техники – 3921 (+1).

    Потери врага на 26 июня 2025 годаПотери врага на 26 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ