Сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 ОШБр.

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Третья штурмовая провела успешный рейд возле Редкодуба

В районе населенного пункта Редкодуб, что на границе Харьковской и Донецкой областей, подразделения 3 ОШБр провели успешные рейдово-ударные действия.

В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии России. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились,

– говорится в сообщении.

Благодаря усилиям 3-й роты 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на этом направлении.

Третья штурмовая выбила врага из Редкодуба: смотрите видео

Военные отмечают, что оккупационные войска проводят активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения.

"Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает натиск, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения!" – отмечают в 3 ОШБр.

Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери врага среди личного состава составляют ориентировочно 1 014 650 бойцов.