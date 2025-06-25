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24 Канал Новости Украины ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов и более 300 единиц техники и вооружения: потери России на 25 июня
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ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов и более 300 единиц техники и вооружения: потери России на 25 июня

София Рожик
Основные тезисы
  • ВСУ уничтожили 950 российских военных за последние сутки.
  • Были уничтожены также более 300 единиц российской техники и вооружения.
потери России по состоянию на 25 июня - 24 Канал
Потери России по состоянию на 25 июня / Фото Getty Images

Россия продолжает терять на фронте в Украине свой личный состав и военную технику. За последние сутки украинские воины уничтожили еще 950 оккупантов.

В общем вражеская армия уменьшилась уже на 1 014 650 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 25 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 014 650 (+950),
  • танков – 10 967 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22 885 (+6),
  • артиллерийских систем – 29 569 (+58),
  • РСЗО – 1 425 (+1),
  • средств ПВО – 1 188 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131),
  • крылатых ракет – 3 388 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123),
  • специальной техники – 3 920 (+0).

Потери России

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на днях ВСУ атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области. Он использовался для обеспечения горюче-смазочными материалами российской армии на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.