ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов и более 300 единиц техники и вооружения: потери России на 25 июня

В общем вражеская армия уменьшилась уже на 1 014 650 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 25 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 014 650 (+950),

танков – 10 967 (+1),

боевых бронированных машин – 22 885 (+6),

артиллерийских систем – 29 569 (+58),

РСЗО – 1 425 (+1),

средств ПВО – 1 188 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131),

крылатых ракет – 3 388 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123),

специальной техники – 3 920 (+0).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на днях ВСУ атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области. Он использовался для обеспечения горюче-смазочными материалами российской армии на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.