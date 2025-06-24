Соответствующее видео во вторник, 24 июня, опубликовали Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, передает 24 Канал.
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Уничтожение российского десанта
Недавно украинские бойцы уничтожили российский катер с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.
Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!
– отметил командующий ВМС Алексей Неижпапа.
Защитники показали поражение цели: смотрите видео
Напомним, недавно агенты военного партизанского движения "Атеш" рассказали о конфликте во время ротации россиян на Кинбурнской косе. Бойцы 337-го десантно-штурмового полка застрелили четырех "казачков" из бригады "Дон" и сбросили их тела в море.
Интересно, что это формирование десантников уже участвовало в боях на местности в конце 2023 года. Тогда оккупанты понесли серьезные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также слабой подготовки личного состава.