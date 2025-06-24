Відповідне відео у вівторок, 24 червня, опублікували Військово-Морські Сили Збройних Сил України, передає 24 Канал.

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Знищення російського десанту

Нещодавно українські бійці знищили російський катер із десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.

Дякую військовим морякам за гарну роботу. Разом до перемоги!

– зазначив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Захисники показали ураження цілі: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно агенти військового партизанського руху "Атеш" розповіли про конфлікт під час ротації росіян на Кінбурнській косі. Бійці 337-го десантно-штурмового полку застрелили чотирьох "козачків" із бригади "Дон" та скинули їхні тіла в море.

Цікаво, що це формування десантників уже брало участь у боях на місцевості наприкінці 2023 року. Тоді окупанти зазнали серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу.