Про це повідомляє 24 Канал. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі Юрія Бутусова.

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Окупант злетів через удар дрона

Українські захисники вдарили по будівлі, де окупанти зберігали боєприпаси. Це сталося в Донецькій області.

Успішний удар ЗСУ по окупантах: дивіться відео з телеграм-каналу Бутусова

На кадрах видно, як військовий Росії підлітає на кілька метрів після вибуху. Українські захисники вдарили по окупантах FPV-дроном.

До слова, загальні втрати ворога у війні з Україною вже сягнули 1 011 490. Також росіяни втратили майже 11 тисяч танків, майже 30 тисяч артилерійських систем, понад 40 тисяч БпЛА оперативно-тактичного рівня, понад 3 тисячі крилатих ракет.

У ніч проти 20 червня ЗСУ, ймовірно, вдарили по військовій частині росіян у Бєлгородській області. "Внаслідок цього двоє військовослужбовців загинули, ще 11 постраждали", – написали про наслідки ЗМІ.