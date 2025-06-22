При цьому загальні втрати ворога у війні вже сягнули 1 011 490. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 22 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 1 011 490 (+1110),
  • танків – 10 964 (+9),
  • бойових броньованих машин – 22 867 (+2),
  • артилерійських систем – 29 432 (+39),
  • РСЗВ – 1421 (+0),
  • засобів ППО – 1188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157),
  • крилатих ракет – 3369 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 734 (+117),
  • спеціальної техніки – 3920 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, вночі 20 червня ЗСУ вдарили по тиловому хабу російських операторів БпЛА в окупованому Токмаку. Туди залетів український дрон.