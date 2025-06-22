При цьому загальні втрати ворога у війні вже сягнули 1 011 490. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 22 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 1 011 490 (+1110),

танків – 10 964 (+9),

бойових броньованих машин – 22 867 (+2),

артилерійських систем – 29 432 (+39),

РСЗВ – 1421 (+0),

засобів ППО – 1188 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157),

крилатих ракет – 3369 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 734 (+117),

спеціальної техніки – 3920 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, вночі 20 червня ЗСУ вдарили по тиловому хабу російських операторів БпЛА в окупованому Токмаку. Туди залетів український дрон.