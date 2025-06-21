Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Що відомо про трудових мігрантів в лавах російської армії

Першочергово росіяни вербують трудових мігрантів, які приїжджають до Росії у пошуках заробітку. Представники окупаційних військ вводять їх в оману, обіцяючи їм "швидкий заробіток" за короткостроковими контрактами.

За інформацією ГУР, більшість таких "добровольців" гине у боях. Серед останніх ліквідованих найманців – громадяни Узбекистану та Таджикистану: Умаров Сирожиддін Сабирджанович і Холбувозода Мухаммад Файзулло, обидва 1984 року народження.

Трудові мігранти, яких завербувала Росія / Фото ГУР

У розвідці також зазначили, що з мобілізованих мігрантів формують окремі бойові підрозділи, які здебільшого відправляють на найбільш небезпечні ділянки фронту.

"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР також оприлюднили докази канібалізму в російській армії. У радіоперехопленні можна почути, що військовослужбовець із позивним "Фома" був з’їдений "побратимом".