Багато хто усвідомлює, що може не повернутися, але все одно погоджується. Більше 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Чому росіяни масово підписують контракти

Україна мобілізує щомісяця приблизно 27 тисяч осіб. У Росії ж ця цифра наразі перевищує 50 тисяч. Водночас у країні-агресорці спостерігається сплеск інтересу до підписання контрактів на службу в армії. Це пов'язано з тим, що російська влада знизила "ціну" людського життя – у 10 регіонах зменшили розмір виплат за контракт із міністерством оборони.

Умовно кажучи, винагороду знизили з 3,5 мільйони рублів до 3 мільйонів, і люди поспішили встигнути підписати контракт хоча б за цією ціною – поки її не зменшили ще більше, наприклад, до 2 мільйонів.

Це дуже складно зрозуміти, але це так,

– сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

За словами Ольги Романової, з в'язниць почали масово відправляти людей на фронт. Юристи, які розслідують злочини, зокрема вбивства у виправних закладах, стикаються з тим, що свідків просто немає – вони вже на війні. Іноді ж знайти живих свідків взагалі неможливо.

Термін "гарматне м'ясо" став буденністю. Люди розуміють, що з війни можна не повернутися, і більшість це приймає. Потік мобілізованих у Росії не зменшується.

Зауважимо, станом на 13 червня російська армія втратила понад 1 001 560 осіб. Лише за попередню добу українським військовим вдалося ліквідувати понад 1220 росіян.