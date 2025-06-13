Многие осознают, что может не вернуться, но все равно соглашаются. Больше 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Почему россияне массово подписывают контракты

Украина мобилизует ежемесячно примерно 27 тысяч человек. В России же эта цифра сейчас превышает 50 тысяч. В то же время в стране-агрессоре наблюдается всплеск интереса к подписанию контрактов на службу в армии. Это связано с тем, что российские власти снизили "цену" человеческой жизни – в 10 регионах уменьшили размер выплат за контракт с министерством обороны.

Условно говоря, вознаграждение снизили с 3,5 миллиона рублей до 3 миллионов, и люди поспешили успеть подписать контракт хотя бы по этой цене – пока ее не уменьшили еще больше, например, до 2 миллионов.

Это очень сложно понять, но это так,

– сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

По словам Ольги Романовой, из тюрем начали массово отправлять людей на фронт. Юристы, которые расследуют преступления, в частности убийства в исправительных учреждениях, сталкиваются с тем, что свидетелей просто нет – они уже на войне. Иногда же найти живых свидетелей вообще невозможно.

Термин "пушечное мясо" стал обыденностью. Люди понимают, что с войны можно не вернуться, и большинство это принимает. Поток мобилизованных в России не уменьшается.

Заметим, по состоянию на 13 июня российская армия потеряла более 1 001 560 человек. Только за предыдущие сутки украинским военным удалось ликвидировать более 1220 россиян.