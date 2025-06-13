Інститут вивчення війни у новому звіті вказав і на перетин адмінмежі Дніпропетровської області росіянами. Висновки та карти ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 13 червня

Наземні наступи росіян в Курській області не мали результатів, активностей в Бєлгородській області не було.

області не мали результатів, активностей в Бєлгородській області не було. У Сумській області окупанти просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 12 червня показують удари українців по російських позиціях на південь та південний захід від Олексіївки, а це свідчить, що росіяни нещодавно захопили це поселення. Інші відео вказують, що ворог просунувся на північний захід від та в межах центральної Кіндратівки, що на захід від Олексіївки, а ще на південь від Андріївки, що на південний захід від Олексіївки.

області окупанти просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 12 червня показують удари українців по російських позиціях на південь та південний захід від Олексіївки, а це свідчить, що росіяни нещодавно захопили це поселення. Інші відео вказують, що ворог просунувся на північний захід від та в межах центральної Кіндратівки, що на захід від Олексіївки, а ще на південь від Андріївки, що на південний захід від Олексіївки. 11 та 12 червня російські війська здійснили наземні наступи на північний схід від Харкова поблизу Охрімівки, але не просунулися. Не було в них успіхів на Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана.

поблизу Охрімівки, але не просунулися. Не було в них успіхів на Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана. Але вони просунулися на Сіверському напрямку, зокрема захопили Григорівку, що на північний схід від Сіверська. На Часів Яр росіяни не просунулися, хоча наступали.

Як змінилася лінія фронту за 12 червня / Карти ISW

Російські війська просунулися через межу Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового. Геолокаційні відео від 11 червня показують їхній рух вздовж автомагістралі Т-0428 Курахове – Новопавлівка та перетин адмінмежі областей на північний захід від Новоукраїнки, що на північний захід від Курахового.

на північний захід від Курахового. Геолокаційні відео від 11 червня показують їхній рух вздовж автомагістралі Т-0428 Курахове – Новопавлівка та перетин адмінмежі областей на північний захід від Новоукраїнки, що на північний захід від Курахового. На Торецькому напрямку успіхи мали українські сили. Геолокаційні відеозаписи від 11 червня свідчать, що вони просунулися на південний схід від Диліївки, це на північ від Торецька.

напрямку успіхи мали українські сили. Геолокаційні відеозаписи від 11 червня свідчать, що вони просунулися на південний схід від Диліївки, це на північ від Торецька. На Покровському напрямку змін не зафіксовано, на напрямку Великої Новосілки так само. Наступи окупантів на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки не мали успіху, як і наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонщині.

Підсумовуючи, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – на півночі Сумської області та поблизу Сіверська й Курахового.