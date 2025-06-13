Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Водночас інформації про окупацію населених пунктів наразі немає.

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Які зміни зафіксували на фронті

У п'ятницю, 13 червня, аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Згідно з їхніми даними, росіяни мають просування на території Донецької та Запорізької областей. Також уточнили ситуацію біля Яблунівки.

Ворог просунувся у Малинівці та Малинівці. Уточнено лінію зіткнення Яблунівці,

– ідеться у повідомленні.

Окупанти просунулися біля Малинівки на Запоріжжі: дивіться на карті

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Зауважимо, що впродовж минулої доби російські загарбники активно атакували на Торецькому напрямку у Донецькій області, зокрема біля Яблунівки, ситуацію щодо якої аналітики уточнили в оновленні мапи.

Що відбувається біля Яблунівки: дивіться на карті

До слова, незадовго до цього у DeepState повідомляли, що ворог окупував Дворічну у Харківській області. Крім того, там уточнювали, що росіяни також просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.