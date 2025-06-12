Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Харківщині

Аналітики оновили свою карту бойових дій. Зазначили, що є просування ворога на правому березі річки Оскіл. Водночас у DeepState наголосили, що дані позначення на мапі є більш уточнюючими після підтвердження просувань російських загарбників.

Просування ворога на правому березі річки Оскіл / Карта DeepState

Також аналітики зазначили, що агресор дуже давно здійснював тиск на Дворічну. Так, окупанти просочувалися постійно піхотою в глибину і з часом заволоділи населеним пунктом, на який вони націлилися з самого початку утворення плацдармів. DeepState пояснює, що у Дворічній можна зробити опорник з можливістю накопичення піхоти та інших ресурсів для подальших просувань.

Аналітики також зазначили, що російським загарбникам вдалося підібратися впритул до села Довгеньке. Водночас наголосили, що успіхів у подальших просуваннях у ворога немає, так само й у напрямку Фиголівки, яку окупанти неодноразово намагалися захопити.

Основний ресурс росіян – це піхота та дрони. Окупанти не полишають також спроби перетягувати через Оскіл техніку.

"Але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися в знаки і вони все ж таки зможуть її затягувати на інший берег", – зазначили аналітики.

Додали, що також агресор тисне в районі Кіндрашівки.