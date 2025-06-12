Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися окупанти

Вдень в четвер, 12 червня, аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, окупанти мають просування біля 3 населених пунктів.

Також вказується, що армія Росії окупувала населений пункт на Харківщині. Так, за даними аналітиків, ворог окупував Дворічну.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

В DeepState також вказали, що російські окупанти просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.

Ситуація біля населеного пункту Дворічна: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Довгенького: дивіться на карті

Окупанти просунулися поблизу Западного: дивіться на карті

Армія противника просунулася у Багатирі: дивіться на карті