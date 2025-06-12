Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми Окупаційні війська просунулися відразу на кількох напрямках: огляд і карти ISW

Де відбивали атаки наші захисники на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

Як змінився фронт біля Білогорівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 3 ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

Яка ситуація біля Яблунівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Новопавлівському напрямку було понад 45 ворожих атак: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 5 атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів 3 атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.