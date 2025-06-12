Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Оккупационные войска продвинулись сразу на нескольких направлениях: обзор и карты ISW

Где отражали атаки наши защитники на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

Как изменился фронт возле Белогоровки: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 3 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

Какова ситуация возле Яблоновки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожье.

На Новопавловском направлении было более 45 вражеских атак: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 5 атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел 3 атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.