Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор фронта от ISW за 11 июня

ВСУ и российские войска продолжали наземные наступления в Курской области , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 11 июня.

11 июня. Армия страны-агрессора и украинские войска провели наступательные действия в Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

и на , но не продвинулись вперед. Силы обороны Украины недавно продвинулись на Боровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что армия врага не осуществляет полного контроля над районом вблизи Лозовой.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что армия врага не осуществляет полного контроля над районом вблизи Лозовой. Россияне продолжили наступательные операции на Лиманском направлении и на Северском направлении , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Вражеские силы недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные записи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в районе шахты "Северный" к северу от Часового Яра.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны