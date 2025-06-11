За сутки украинские военные приняли участие в 220 боевых столкновениях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте за сутки

На Харьковском направлении украинские войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Двуречной и в сторону населенного пункта Липцы.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении произошло 22 атаки. Враг пытался продвинуться вперед в сторону Грековки, Надежды, Карповки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины.

Ситуация на Лиманском направлении сегодня: показываем на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, продвижение россиян остановили вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении защитникам удалось остановить 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь.

Больше всего боев на Покровском направлении: карта фронта

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи Багатира, Константинополя, Одрадного, Комара, Веселого, Новоселки, Свободного Поля и Бурлацкого.

Оккупанты атаковали на Новопавловском направлении: карта

На Гуляйпольском направлении российские войска совершили 6 атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении было пять атак в районе Степного и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям украинских защитников.

На Курском направлении за сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности. Россияне 28 раз провели удары с авиации и осуществили 231 обстрел позиций Сил обороны и населенных пунктов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

В общем россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре ракетных и 90 авиационных ударов. Было совершено более 5279 обстрелов и привлечено 3158 дронов-камикадзе.

Оккупанты несут значительные потери после успешной работы ВСУ. Так за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков. На фронте ликвидировано 1120 оккупантов. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 240 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет, 124 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.