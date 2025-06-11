По состоянию на утро 11 июня общие потери врага уже превысили 999 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 11 июня 2025 года
- Личного состава – около 999 200 (+1120),
- танков – 10927 (+8),
- боевых бронированных машин – 22783 (+15),
- артиллерийских систем – 29016 (+34),
- РСЗВ – 1413 (+1),
- средств ПВО – 1183 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40297 (+240),
- крылатых ракет – 3337 (+7),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 51579 (+124),
- специальной техники – 3914 (+2).
Потери врага на 11 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ