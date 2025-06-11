По состоянию на утро 11 июня общие потери врага уже превысили 999 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 11 июня 2025 года

  • Личного состава – около 999 200 (+1120),
  • танков – 10927 (+8),
  • боевых бронированных машин – 22783 (+15),
  • артиллерийских систем – 29016 (+34),
  • РСЗВ – 1413 (+1),
  • средств ПВО – 1183 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40297 (+240),
  • крылатых ракет – 3337 (+7),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51579 (+124),
  • специальной техники – 3914 (+2).

Втрати ворога на 11 червня 2025 рокуПотери врага на 11 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ