Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация на Харьковщине

Аналитики обновили свою карту боевых действий. Отметили, что есть продвижение врага на правом берегу реки Оскол. В то же время в DeepState отметили, что данные обозначения на карте являются более уточняющими после подтверждения продвижений российских захватчиков.

Продвижение врага на правом берегу реки Оскол / Карта DeepState

Также аналитики отметили, что агрессор очень давно осуществлял давление на Двуречную. Так, оккупанты просачивались постоянно пехотой в глубину и со временем завладели населенным пунктом, на который они нацелились с самого начала образования плацдармов. DeepState объясняет, что в Двуречной можно сделать опорник с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений.

Аналитики также отметили, что российским захватчикам удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое. В то же время отметили, что успехов в дальнейших продвижениях у врага нет, так же и в направлении Фиголевки, которую оккупанты неоднократно пытались захватить.

Основной ресурс россиян – это пехота и дроны. Оккупанты не оставляют также попытки перетаскивать через Оскол технику.

"Но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать в знаки и они все же смогут ее затягивать на другой берег", – отметили аналитики.

Добавили, что также агрессор давит в районе Кондрашовки.