Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В то же время информации об оккупации населенных пунктов пока нет.

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Какие изменения зафиксировали на фронте

В пятницу, 13 июня, аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно их данным, россияне имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей. Также уточнили ситуацию возле Яблоновки.

Враг продвинулся в Малиновке и Малиновке. Уточнена линия соприкосновения в Яблоновке,

– говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись возле Малиновки в Запорожье: смотрите на карте

Противник имеет успехи у Малиновки в Донецкой области: смотрите на карте

Заметим, что за прошедшие сутки российские захватчики активно атаковали на Торецком направлении в Донецкой области, в частности у Яблоновки, ситуацию по которой аналитики уточнили в обновлении карты.

Что происходит возле Яблоновки: смотрите на карте

К слову, незадолго до этого в DeepState сообщали, что враг оккупировал Двуречную в Харьковской области. Кроме того, там уточняли, что россияне также продвинулись у Долгенького, Западного и в Багатире.