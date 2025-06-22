При этом общие потери врага в войне уже достигли 1 011 490 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Россия массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии для войны против Украины, – ГУР
Какие потери России на 22 июня
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 011 490 (+1110),
- танков – 10 964 (+9),
- боевых бронированных машин – 22 867 (+2),
- артиллерийских систем – 29 432 (+39),
- РСЗВ – 1421 (+0),
- средств ПВО – 1188 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 579 (+157),
- крылатых ракет – 3369 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 734 (+117),
- специальной техники – 3920 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Заметим, ночью 20 июня ВСУ ударили по тыловому хабу российских операторов БпЛА в оккупированном Токмаке. Туда залетел украинский дрон.