Про це пише 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

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Які плани росіян щодо Херсонської області

Агенти "Атеш" серед військовослужбовців 24 МСП ЗС Росії повідомили, що в районі Олешок відбувається заміна 28 мотострілецького полку через великі втрати в особовому складі. Ворог готується до штурмових дій.

Командування 24 МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму,

– зазначили партизани.

Вони підкреслили, що броньована техніка в дефіциті, тому окупантам потрібно вирішувати: йти пішки або їхати на самокаті. "Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням: "м'ясні штурми" тут продовжаться, але вже на самокатах – для тих, хто зможе їх знайти", – підсумували в "Атеш".

Партизанський рух закликав військовослужбовців Росії приєднатися до нього. "Разом ми змусимо ваше цинічне командування відповісти за всі злочини справедливості, а ви зможете вижити й повернутися додому", – звернулися партизани до окупантів.

Нагадаємо, що в березні ЗСУ відбили штурм окупантів на електросамокатах під Покровськом. Українські оператори дронів зазвичай заздалегідь виявляють ворога та не підпускають його до піхоти.