Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

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Какие планы россиян относительно Херсонской области

Агенты "Атеш" среди военнослужащих 24 МСП ВС России сообщили, что в районе Олешек происходит замена 28 мотострелкового полка из-за больших потерь в личном составе. Враг готовится к штурмовым действиям.

Командование 24 МСП заставляет военнослужащих самостоятельно собирать деньги и покупать самокаты для штурма,

– отметили партизаны.

Они подчеркнули, что бронированная техника в дефиците, поэтому оккупантам нужно решать: идти пешком или ехать на самокате. "Солдаты подавлены таким отношением и планированием: "мясные штурмы" здесь продолжатся, но уже на самокатах – для тех, кто сможет их найти", – подытожили в "Атеш".

Партизанское движение призвало военнослужащих России присоединиться к нему. "Вместе мы заставим ваше циничное командование ответить за все преступления справедливости, а вы сможете выжить и вернуться домой", – обратились партизаны к оккупантам.

Напомним, что в марте ВСУ отбили штурм оккупантов на электросамокатах под Покровском. Украинские операторы дронов обычно заранее обнаруживают врага и не подпускают его к пехоте.