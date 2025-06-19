Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение "Атеш".

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Партизаны объяснили цель оккупантов

Агенты партизанского движения разоблачили маневр оккупантов. Россияне распространяют ложную информацию о том, что их техника якобы направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра. На самом деле враг делает другое.

На самом деле враг, стремясь запутать Силы обороны Украины и скрыть свои истинные намерения, перегнал большую колонну техники, потратив при этом значительное количество топлива,

– рассказали в "Атеш".

Партизаны зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем благодаря ненужной активности россиян.

"Атэш" разоблачил маневр оккупантов: смотрите видео

Полученные данные уже передали Силам обороны Украины.

Ранее "Атеш" сообщали, что враг усиливает защиту аэродромов на фоне успешных атак Сил обороны по Крыму, а также по российским аэродромам. Впрочем, укрытия, которые спешно возводят в Саках, могут быть неэффективными.