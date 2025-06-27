Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Що відбувається на фронті зранку 27 червня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито 28 атак загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам'янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак загарбників. Відбивали штурмові дії поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку росіяни 5 разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку здійснили 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

На Придніпровському напрямку було 5 безрезультатних спроб наступу. Окупанти зазнали втрат та відступили.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.