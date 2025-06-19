Днями окупанти здійснили механізовану атаку чисельністю щонайменше взвод на цій ділянці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Які ознаки на це вказують

Згідно з геолокаційними кадрами, у вівторок, 17 червня, росіяни провели механізовану атаку на захід від Яблунівки, що на захід від Торецька, за допомогою щонайменше трьох бронемашин і чотирьох моторизованих транспортних засобів.

Крім того, є інформація, що окупанти здійснили механізовану атаку чисельністю роти біля Костянтинівки. Водночас українські сили, за даними ISW, знищили 15 одиниць важкої техніки та вісім моторизованих транспортних засобів.

Аналітики нагадують, що в період із зими 2024 – 2025 років росіяни проводили механізовані атаки значно рідше, ймовірно, через можливості українських безпілотників і скорочення поставок бронетехніки на фронт Росією.

Російські механізовані атаки на Торецькому напрямку можуть вказувати на те, що російське військове командування має намір віддати пріоритет цьому сектору фронту,

– ідеться у звіті.

До слова, в ISW повідомляли, що росіянам вдалося просунутись у Харківській, Донецькій, Сумській областях. Згідно з даними аналітиків, нещодавно загарбники просунулися на південний захід від Диліївки та захопили село Дачне.