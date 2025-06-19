Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як змінилася ситуація на лінії фронту

У Курській області 18 червня російські війська продовжили наступальні дії, однак просувань не зафіксовано.



18 червня російські війська продовжили наступальні дії, однак просувань не зафіксовано. На північному заході Бєлгородської області того ж дня ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність.



того ж дня ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність. У північній частині Сумської області російські війська нещодавно мали частковий успіх. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, свідчать про незначне просування на захід від Костянтинівки (на північ від Сум).



російські війська нещодавно мали частковий успіх. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, свідчать про незначне просування на захід від Костянтинівки (на північ від Сум). На півночі Харківської області противник також нещодавно просунувся. За геолокаційними записами від 18 червня, російські підрозділи просунулися в межах Вовчанського агрегатного заводу (північна частина Вовчанська, на північний схід від Харкова).



противник також нещодавно просунувся. За геолокаційними записами від 18 червня, російські підрозділи просунулися в межах Вовчанського агрегатного заводу (північна частина Вовчанська, на північний схід від Харкова). На Куп'янському напрямку 18 червня російські війська продовжували обмежені наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано.



18 червня російські війська продовжували обмежені наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано. У районі Борової ворог також проводив локальні атаки, проте без змін на лінії фронту.



ворог також проводив локальні атаки, проте без змін на лінії фронту. На Лиманському напрямку тривали бойові дії, однак російським силам просунутися не вдалося.

Як змінилася лінія фронту за 18 червня / Карти ISW





На Сіверському напрямку росіяни продовжували обмежені наземні атаки, проте безрезультатно.



росіяни продовжували обмежені наземні атаки, проте безрезультатно. У районі Часового Яру окупанти нещодавно досягли успіху. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 18 червня, свідчать про просування в південній частині Ступочок (південніше Часового Яру), населений пункт, ймовірно, перейшов під контроль ворога.



окупанти нещодавно досягли успіху. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 18 червня, свідчать про просування в південній частині Ступочок (південніше Часового Яру), населений пункт, ймовірно, перейшов під контроль ворога. На Торецькому напрямку також зафіксовано просування російських сил. Згідно з відео від 17 червня, загарбники просунулися на південний захід від Диліївки та захопили село Дачне (обидва населені пункти розташовані на північ від Торецька).



також зафіксовано просування російських сил. Згідно з відео від 17 червня, загарбники просунулися на південний захід від Диліївки та захопили село Дачне (обидва населені пункти розташовані на північ від Торецька). На Покровському напрямку тривають активні бойові дії, проте без змін на позиціях.



тривають активні бойові дії, проте без змін на позиціях. На Новопавлівському напрямку російські сили продовжили наступ, однак підтвердженого просування не відбулося.



російські сили продовжили наступ, однак підтвердженого просування не відбулося. У напрямку Великої Новосілки ворог вів штурмові дії, однак без успіху.



ворог вів штурмові дії, однак без успіху. Російські війська продовжували обмежені атаки на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки, але не просунулися.



поблизу Малинівки, але не просунулися. У західній частині Запорізької області та в Херсонській області 18 червня противник також здійснював обмежені наступальні дії, однак просунутися не зміг.

Нагадаємо, загалом впродовж доби 18 червня на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Загарбники завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни використали для атак 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.