Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Как изменилась ситуация на линии фронта
- В Курской области 18 июня российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижений не зафиксировано.
- На северо-западе Белгородской области в тот же день ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.
- В северной части Сумской области российские войска недавно имели частичный успех. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о незначительном продвижении на запад от Константиновки (к северу от Сум).
- На севере Харьковской области противник также недавно продвинулся. По геолокационным записям от 18 июня, российские подразделения продвинулись в пределах Волчанского агрегатного завода (северная часть Волчанска, к северо-востоку от Харькова).
- На Купянском направлении 18 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.
- В районе Боровой враг также проводил локальные атаки, однако без изменений на линии фронта.
- На Лиманском направлении продолжались боевые действия, однако российским силам продвинуться не удалось.
Как изменилась линия фронта за 18 июня / Карты ISW
- На Северском направлении россияне продолжали ограниченные наземные атаки, однако безрезультатно.
- В районе Часового Яра оккупанты недавно достигли успеха. Геолокационные материалы, обнародованные 18 июня, свидетельствуют о продвижении в южной части Ступочек (южнее Часового Яра), населенный пункт, вероятно, перешел под контроль врага.
- На Торецком направлении также зафиксировано продвижение российских сил. Согласно видео от 17 июня, захватчики продвинулись на юго-запад от Дилиевки и захватили село Дачное (оба населенных пункта расположены к северу от Торецка).
- На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, однако без изменений на позициях.
- На Новопавловском направлении российские силы продолжили наступление, но подтвержденного продвижения не произошло.
- В направлении Великой Новоселки враг вел штурмовые действия, однако без успеха.
- Российские войска продолжали ограниченные атаки к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки, но не продвинулись.
- В западной части Запорожской области и в Херсонской области 18 июня противник также осуществлял ограниченные наступательные действия, однако продвинуться не смог.
Напомним, в целом в течение суток 18 июня на фронте произошло 186 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне использовали для атак 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.