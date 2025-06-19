Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как изменилась ситуация на линии фронта

  • В Курской области 18 июня российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижений не зафиксировано.
  • На северо-западе Белгородской области в тот же день ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.
  • В северной части Сумской области российские войска недавно имели частичный успех. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о незначительном продвижении на запад от Константиновки (к северу от Сум).
  • На севере Харьковской области противник также недавно продвинулся. По геолокационным записям от 18 июня, российские подразделения продвинулись в пределах Волчанского агрегатного завода (северная часть Волчанска, к северо-востоку от Харькова).
  • На Купянском направлении 18 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.
  • В районе Боровой враг также проводил локальные атаки, однако без изменений на линии фронта.
  • На Лиманском направлении продолжались боевые действия, однако российским силам продвинуться не удалось.

Как изменилась линия фронта за 18 июня / Карты ISW

  • На Северском направлении россияне продолжали ограниченные наземные атаки, однако безрезультатно.
  • В районе Часового Яра оккупанты недавно достигли успеха. Геолокационные материалы, обнародованные 18 июня, свидетельствуют о продвижении в южной части Ступочек (южнее Часового Яра), населенный пункт, вероятно, перешел под контроль врага.
  • На Торецком направлении также зафиксировано продвижение российских сил. Согласно видео от 17 июня, захватчики продвинулись на юго-запад от Дилиевки и захватили село Дачное (оба населенных пункта расположены к северу от Торецка).
  • На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, однако без изменений на позициях.
  • На Новопавловском направлении российские силы продолжили наступление, но подтвержденного продвижения не произошло.
  • В направлении Великой Новоселки враг вел штурмовые действия, однако без успеха.
  • Российские войска продолжали ограниченные атаки к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки, но не продвинулись.
  • В западной части Запорожской области и в Херсонской области 18 июня противник также осуществлял ограниченные наступательные действия, однако продвинуться не смог.

Напомним, в целом в течение суток 18 июня на фронте произошло 186 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне использовали для атак 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.