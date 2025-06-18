Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера, 17 июня, украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов.



Также враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты активно атакуют на Северо-Слобожанском и Курском направлениях: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Довгенькое.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса

Враг пытается прорваться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Краматорском направлении произошло 11 боестолкновений: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

Оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка.

Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Багатир, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

Россияне пытаются продвинуться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.