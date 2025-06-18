В своем новом отчете ISW показал продвижение оккупантов на трех участках. Выводы и карты Института изучения войны публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 18 июня

У Курской области россияне атаковали, но не продвинулись вперед. В Белгородской области активности не было.

области россияне атаковали, но не продвинулись вперед. В Белгородской области активности не было. Наступления на Сумской области не дали врагу так же результатов. О наземной активности на севере Харьковской области сообщений не было.

не дали врагу так же результатов. О наземной активности на севере Харьковской области сообщений не было. Наступательные операции оккупантов на Купянском направлении, к Боровой и Лиману были безрезультатными. Относительно города Часов Яр – там ситуация такая же.

направлении, к Боровой и Лиману были безрезультатными. Относительно города Часов Яр – там ситуация такая же. Однако российские войска продвинулись на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи от 17 июня свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от Серебрянки, что к северо-востоку от Северска.

Как изменилась линия фронта за 17 июня / Карты ISW

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Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 17 июня показывают, что они прошли на север, восток и юго-восток от Дилиевки, что к северу от Торецка.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 17 июня показывают, что они прошли на север, восток и юго-восток от Дилиевки, что к северу от Торецка. Также оккупанты продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи еще от 15 июня свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от поселка Шевченко Первое, расположенного к северо-востоку от Покровска.

направлении. Геолокационные видеозаписи еще от 15 июня свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от поселка Шевченко Первое, расположенного к северо-востоку от Покровска. И еще россияне продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи от 16 июня показывают, что они прошли на северо-восток от Комара, что к югу от Новопавловки.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 16 июня показывают, что они прошли на северо-восток от Комара, что к югу от Новопавловки. На направлении Великой Новоселки, Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонщине атаки врага были напрасными.

Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в районе Северска, Торецка и Покровска.

К слову, в предыдущем отчете Институт изучения войны писал, что российские войска продвинулись так же вблизи Северска, Торецка и Новопавловки.