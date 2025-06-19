На днях оккупанты осуществили механизированную атаку численностью не менее взвода на этом участке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Какие признаки на это указывают

Согласно геолокационным кадрам, во вторник, 17 июня, россияне провели механизированную атаку к западу от Яблоновки, что к западу от Торецка, с помощью не менее трех бронемашин и четырех моторизованных транспортных средств.

Кроме того, есть информация, что оккупанты совершили механизированную атаку численностью роты у Константиновки. В то же время украинские силы, по данным ISW, уничтожили 15 единиц тяжелой техники и восемь моторизованных транспортных средств.

Аналитики напоминают, что в период с зимы 2024 – 2025 годов россияне проводили механизированные атаки значительно реже, вероятно, из-за возможностей украинских беспилотников и сокращения поставок бронетехники на фронт Россией.

Российские механизированные атаки на Торецком направлении могут указывать на то, что российское военное командование намерено отдать приоритет этому сектору фронта,

– говорится в отчете.

К слову, в ISW сообщали, что россиянам удалось продвинуться в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Согласно данным аналитиков, недавно захватчики продвинулись на юго-запад от Дилиевки и захватили село Дачное.