Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что происходит на фронте утром 27 июня

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях отбито 28 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Купянском направлении состоялось 9 атак захватчиков. Отражали штурмовые действия вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодезей, Зеленой Долины, Торского.

На Северском направлении враг совершил две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении россияне 5 раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении осуществили 23 атаки неподалеку Торецка, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Котлино, Муравка, Зеленый Кут и в сторону Владимировки.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении было 5 безрезультатных попыток наступления. Оккупанты понесли потери и отступили.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.