Особливо активні окупанти біля Вовчанська. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Вовчанську

Особливо активний ворог традиційно в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах.

У місті практично щодня відбуваються штурмові дії. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від 3 до 5 осіб під прикриттям дронів.

Сам Вовчанськ давно зруйнований вщент. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Але при цьому росіяни продовжують там проводити штурмові дії.

Якщо говорити про бої в місті, треба розуміти, що Сили оборони утримують деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. Зараз окупанти докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча, тобто на південний берег,

– розповів речник ОТУ "Харків".

На щастя, цього їм досягти не вдається.