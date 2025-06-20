Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми 1090 окупантів, танки та техніку знищено за добу: втрати ворога на 20 червня

Яка ситуація на фронті станом на 20 червня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога. Крім того, агресор завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 9 КАБ, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема – 10 із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація в Юнаківці: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 29 атак: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 20 разів атакував українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

Що відбувається біля Олександро-Калинового: дивіться на карті

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

Як змінився фронт біля Запоріжжя: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку наші підрозділи відбили один ворожий штурм, поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися уперед.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.