Станом на ранок 20 червня загальні втрати ворога вже перевищили 1 мільйон 9 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 00 9330 (+1090),
  • танків – 10 954 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22 860 (+7),
  • артилерійських систем – 29 374 (+46),
  • РСЗВ – 1 421 (+1),
  • засобів ППО – 1 188 (+1),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70),
  • крилатих ракет – 3 369 (+7),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81),
  • спеціальної техніки – 3 920 (+2).

Втрати ворога 20 червня

Втрати росіян на 20 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська за добу змогли відбити деякі позиції на півночі Сумської області, але росіяни просунулися поблизу Куп'янська, Торецька та Новопавлівки.