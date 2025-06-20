Станом на ранок 20 червня загальні втрати ворога вже перевищили 1 мільйон 9 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 червня 2025 року

Особового складу – близько 1 00 9330 (+1090),

танків – 10 954 (+3),

бойових броньованих машин – 22 860 (+7),

артилерійських систем – 29 374 (+46),

РСЗВ – 1 421 (+1),

засобів ППО – 1 188 (+1),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70),

крилатих ракет – 3 369 (+7),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81),

спеціальної техніки – 3 920 (+2).

Втрати росіян на 20 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська за добу змогли відбити деякі позиції на півночі Сумської області, але росіяни просунулися поблизу Куп'янська, Торецька та Новопавлівки.